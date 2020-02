Pollenallergie: Informationsnetzwerk nutzen

Die einen schniefen wegen Erkältung, die anderen schon wegen ihrer Pollenallergie. Früher als in anderen Jahren sind jetzt schon Hasel- und Erlenpollen unterwegs. Das elektronische Polleninformationsnetzwerk Bayern hat gestern am Nachmittag an seiner Station in Hof einen rasanten Anstieg vor allem von Haselpollen gemessen. Auf einer Internetseite sind alle Daten gesammelt. Den Link für Allergiker gibt’s hier. Die elektronische Pollenmessstation Hof gibt es seit vergangenem Jahr, noch in diesem Frühjahr will das Bayerische Gesundheitsministerium die Daten auch per App verfügbar machen. Das teilt Gesundheitsministerin Melanie Huml mit.