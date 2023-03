Polizisten finden 26 Kilo Kokain bei Autokontrolle

Bei der Kontrolle eines Autos an der Grenze zu Österreich haben Polizisten im Allgäu 26 Kilogramm Kokain gefunden. Die Drogen seien in einem Schmugglerversteck im Kofferraum in mehreren Paketen transportiert worden, teilte das Landeskriminalamt in München am Dienstag mit. Der Verkaufswert des in Pfronten entdeckten Kokains liege im Millionenbereich.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Wagens und sein Sohn wurden den Angaben zufolge nach dem Fund am Freitag festgenommen, beide sitzen demnach inzwischen in Untersuchungshaft. Das Auto und die Drogen sollen nun untersucht werden. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten.