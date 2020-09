Polizisten fangen Kalb auf Autobahn mit Gürtel ein

Möhrendorf (dpa/lby) – Polizisten haben ein Kalb auf der Autobahn 73 mit einem Gürtel eingefangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Tier am Montag bei Möhrendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) offenbar beim Transport verloren gegangen. Um das Kalb an der Leitplanke festzubinden, nutzten die Polizisten den Gürtel eines Beamten als Halsband und ein Abschleppseil des Polizeiwagens.

Bis auf wenige Schürfwunden war das Tier demnach unverletzt. Es wurde vorübergehend bei einem Möhrendorfer Landwirt untergebracht. Zusammen mit dem Veterinäramt habe man zwar einen Landwirt im nördlichen Oberfranken als Verkäufer des Kalbs ermitteln können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Suche nach dem Käufer laufe noch.