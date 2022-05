Polizisten beleidigt: Mann will Hofer Hotel nicht verlassen

Gäste sind in Hotels eigentlich ausdrücklich erwünscht… doch bei diesem Mann hörte die Gastfreundschaft eines Hofer Hotels auf:

Ein 31-Jähriger hat in einem Hotel in der Liebigstraße gestern randaliert. Weil er nicht gehen wollte, musste die Polizei ihn holen.

Völlig betrunken ging der Mann ohne festen Wohnsitz die Beamten aggressiv an, beleidigte sie mit übelsten Schimpfwörtern, heißt es im Polizeibericht. Der 31-Jährige hat sich derart gewehrt, dass ihn die Polizisten erst gefesselt aus dem Hotel gebracht haben. Auf der Dienststelle musste er bis zum Abend in der Zelle bleiben. Erst als er sich beruhigt hatte, konnten sie einen Alkoholtest machen. Der ergab 1,64 Promille.

Im Hotel hat der Mann nun Hausverbot, von der Polizei gabs obendrauf noch Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.