Polizist hilft Autofahrer mit leerem Tank

Wegen eines leeren Autotanks hat ein Mann in Niederbayern die Einsatzkräfte gerufen – ein Polizeibeamter half ihm schließlich aus der Patsche. Der 48-jährige Autofahrer war am Dienstag bei Eging am See (Landkreis Passau) unterwegs, als er mit einem leeren Kraftstofftank an einer Tankstelle anhielt. Der Tankautomat akzeptierte nur Kartenzahlung, der Mann hatte jedoch nur Bargeld dabei, wie die Polizei mitteilte. Als «letzten Ausweg» rief der Autofahrer den Angaben zufolge in der Integrierten Leitstelle an. Diese leitete den Anruf an eine Streife weiter, die anschließend zur Tankstelle fuhr. Ein Beamter half dem 48-Jährigen aus seiner misslichen Lage und lieh ihm seine persönliche Kreditkarte. Der Autofahrer bezahlte den Polizisten in bar zurück.