Polizist gebissen: Mann in Hof aggressiv

Weil sich zwei Männer in Hof gestritten haben, ist die Polizei angerückt. Der Ältere hat die Zimmertüre des jüngeren beschädigt. Da er sich aggressiv verhalten hat, haben die Beamten ihn in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Polizeiinspektion hat der Mann die Polizisten immer wieder bedroht und beleidigt. Als einer der Beamten den Randalierer in eine Zelle bringen wollte, hat der Mann ihn ins Bein gebissen. Jetzt erwarten ihn mehrere Anzeigen – Ein Grund für sein aggressives Verhalten könnte Alkohol gewesen sein. Ein Test ein einen Wert von rund 2 Promille angezeigt.