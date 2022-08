Polizist erkennt auf Heimweg Verdächtigen

Auf dem Heimweg vom Nachtdienst hat ein Polizist in Kassel einen gesuchten Verdächtigen erkannt und so dessen Festnahme ermöglicht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, alarmierte der Beamte am frühen Sonntagmorgen seine Kollegen, die den 21-Jährigen kurze Zeit später fassten. Der junge Mann soll mit einem Komplizen zwei Wochen zuvor in Kassel eine 40 Jahre alte Frau sexuell belästigt und anschließend beraubt haben. Polizeiintern war mit Fotos einer Überwachungskamera nach dem Täter gesucht worden.

Auf der Wache sei der 21-Jährige zweifelsfrei als einer der Täter identifiziert worden, teilte die Polizei weiter mit. Er habe die Taten aber bestritten. Da keine Haftgründe vorlagen, sei er später wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Nach seinem Komplizen werde weiter gesucht.