Rund um die Polizeiwache in Selb finden zur Zeit Umbau- und Sanierungsarbeiten statt. Dafür muss laut der Polizei auch der Strom abgeschaltet werden. Unter diesen Bedingungen sei kein geregelter Dienstbetrieb möglich, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Deshalb bleibt die Polizeiwache in Selb heute zu. Die Polizeiinspektion Marktredwitz übernimmt an diesem Tag die Dienstgeschäfte. Dort könnt ihr dann anrufen (09231/96760). Ab morgen ist die Polizeiwache in Selb aber wieder normal geöffnet.