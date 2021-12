Polizeipräsidium Oberfranken warnt: Wieder Betrüger-Anrufe im Hofer Land

Derzeit rufen wieder Betrüger in Hof und Umgebung an. Sie geben sich als Polizisten aus und erzählen, dass zum Beispiel ein Enkel oder die Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Es müsse eine Geldstrafe geleistet werden.

Christian Raithel vom Polizeipräsidium Oberfranken mit dem eindeutigen Hinweis, wie ihr euch bei so einem Fake-Anruf verhalten sollt:

Immer wieder gibt es Fälle auch in der Euroherz-Region, in denen Opfer dieser Betrugsmaschen teils hohe Geldbeträge an die Gauner übergeben.