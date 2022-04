Polizeipräsidium Oberfranken: Dopingmittel bei Thiersheim gefunden

Sogenannte Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb überwachen stichprobenartig den Grenzverkehr in der Region. Das Polizeipräsidium Oberfranken betont in einer Mitteilung, wie wichtig diese Einsätze sind. In Thiersheim im Landkreis Wunsiedel habe die Polizei am Sonntagmittag verbotene Dopingmittel gefunden. Bei einer Kontrolle eines Autos haben sie mehrere Substanzen unter anderem Testosteron gefunden. Die Mengen der Substanzen lagen teilweise beim Vierfachen der erlaubten Grenzwerte. Der Autofahrer muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Antidopinggesetz verantworten.