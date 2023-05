Polizeiinspektion Tirschenreuth: Kriminalitäts- und Verkehrslage vorgestellt

Nach zwei Pandemiejahren waren 2022 wieder mehr Menschen auf den Straßen unterwegs. Das spiegelt auch der Sicherheitsbericht der Polizeiinspektion Tirschenreuth wieder, der jetzt vorgestellt wurde. Demnach hat’s 2022 im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozent mehr Verkehrsunfälle im Bereich der PI Tirschenreuth gegeben. Auch in der Kriminalstatistik gibt’s eine Auffälligkeit: Die Straftaten im Bereich der Sexualdelikte sind 2022 um 112 Prozent (auf insgesamt 51 Fälle) angestiegen. Dabei handelt es sich vor allem um die Verbreitung von Kinderpornographie. Die PI Tirschenreuth hat dazu aber bereits eine Präventionskampagne an den Schulen ins Leben gerufen, um frühzeitig aufzuklären. Positiv zu erwähnen ist auch: Die Aufklärungsquote in diesen Fällen liegt bei 98,5 Prozent.