Die Polizeiinspektion Hof bekommt ab November einen neuen Chef. Günter Greim wird ab dem kommenden Monat den Posten des Leitenden Polizeidirektors übernehmen. Bei einer Feierstunde im Hofer Rathaus wird er am Vormittag (11 Uhr) in seine neue Tätigkeit eingeführt. Der oberfränkische Polizeipräsident Alfons Schieder verabschiedet in diesem Zuge aber auch den bisherigen Polizeidirektor Klaus Weich nach knapp 42 Dienstjahren in den Ruhestand.