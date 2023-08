Polizeieinsatz wegen ausgebüxter Schafherde

Eine ausgebüxte Schafherde an einer Straße in Schwaben hat die Polizei auf den Plan gerufen. Die rund 150 Tiere seien aus einer mit einem Elektrozaun gesicherten Weide ausgebrochen – vermutlich weil ein Hund die Herde durch andauerndes Bellen erschreckt hatte, teilte die Polizei am Montag mit. Autofahrer hatten die unbeaufsichtigten Tiere am Montagmorgen an einer Staatsstraße in Harburg (Landkreis Donau-Ries) gemeldet. Mit Hilfe der Schäferin hätten die Beamten die Schafe binnen rund einer Stunde wieder eingefangen und in ihr Gehege zurückgebracht.