Polizeieinsatz in Hof: Schwerer Verkehrsunfall und Pöbelnder 17-Jähriger

Im Hofer Stadtgebiet hat es am Abend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein BMW-Fahrer hatte das Stoppschild an der Kreuzung Hochstraße / Westendstraße überfahren und ist mit dem Auto eines Pizzalieferanten zusammengeprallt. Beide Fahrer sind an der gegenüberliegenden Hauswand gelandet. Dadurch ist der dortige Stromkasten beschädigt worden und es hat vorübergehend einen Stromausfall in den umliegenden Straßen gegeben. Der BMW-Fahrer und sein Beifahrer sind bei dem Unfall leicht, der Pizzalieferant schwer verletzt worden. Er schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es von der Polizei. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Zusätzlich musste sich die Polizei noch mit einem betrunken 17-Jährigen auseinandersetzen. Der hatte zuerst die Straße für die Rettungskräfte blockiert und dann auch noch die Polizisten beleidigt. Bei seiner Festnahme hat sich der Jugendliche massiv gewehrt und einen Beamten am Arm verletzt. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen, heißt es von der Polizei