Polizeieinsatz in Bad Stebener Supermarkt: Dreister Ladendieb versucht mehrfach zu flüchten

In Bad Steben hat die Polizei Naila einen ganz besonders eigensinnigen Ladendieb festgenommen. In einem Lebensmittelmarkt hat der 24-jährige einige Schokoriegel und Waffeln in seine Tasche gesteckt. Daraufhin hat das Verkaufspersonal ihn angesprochen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei ins Büro gebracht. Dem 24-jährigen hat das aber ganz und gar nicht gefallen. Beim Fluchtversuch aus dem Büro konnte der Dieb von einer Mitarbeiterin festgehalten werden. Daraufhin soll er sie am Hals gewürgt haben. Die Frau konnte sich selbst befreien – der Dieb soll einen zweiten Fluchtversuch gestartet haben. Dabei hat er laut Polizei eine Weinflasche aus dem Regal entnommen und gedroht, mit der Flasche zuzuschlagen – wollte dann aber schließlich wieder aus dem Laden flüchten. Im Kassenbereich konnten vier Männer den Dieb festhalten, bis die Polizei eingetroffen ist. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der 24-jährige bereits polizeibekannt war – unter anderem wegen Körperverletzung. Außerdem sei der psychisch kranke Mann aus einem Bezirkskrankenhaus in Berlin flüchtig gewesen. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof hat einen Unterbringungshaftbefehl gegen den Mann erlassen. Mittlerweile befindet er sich in einem psychiatrischen Krankenhaus.