Polizeieinsatz an Schule: Waffe bei Jugendlichem entdeckt

Oberasbach (dpa/lby) – Ermittler haben im Zimmer eines 17-jährigen Schülers in Mittelfranken eine Schreckschusspistole samt Munition gefunden. Auch ein verbotenes Messer und mehrere Gramm Marihuana seien dort entdeckt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Montag hatte ein anonymer Hinweis auf eine Schusswaffe zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Mittelschule in Oberasbach (Landkreis Fürth) gesorgt. Bei der Durchsuchung hatten die Einsatzkräfte jedoch keine Waffe entdeckt.

Die Schreckschusspistole zählt zu den sogenannten PTB-Waffen, die ab 18 Jahren frei verkäuflich sind. Für sie ist aber ein kleiner Waffenschein erforderlich.

Der Schüler geriet am Montagnachmittag ins Visier der Ermittler. Am Abend durchsuchten sie die Wohnung seiner Eltern. Sie beschlagnahmten die Waffen und das Marihuana. Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen nun wegen möglicher Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Die Schulleitung schloss ihn vorübergehend von der Schule aus.

