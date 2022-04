Polizeieinsatz an der Hochschule Hof: Gekündigter Bauarbeiter sitzt auf Kran

Großeinsatz: Feuer am Sonntagmorgen in Elsterberg

Oberfranken entwickelt sich mehr und mehr zum Standort für die Mobilität der Zukunft. Seit dem vergangenen Jahr fahren in Hof und Rehau (…)

Neuer Fahrsimulator: Hochschule Hof will Fahrerassistenzsysteme weiterentwickeln

Auf der A9 zwischen Gefrees und Münchberg-Süd ist es am Abend zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Ford kam ins (…)

Schnee, Eis und Glätte: Zahlreiche Unfälle am Abend

Schnee und Glätte haben am Abend für zahlreiche Unfälle in der Region gesorgt. Auf der A9 in Richtung München ist eine 21-jährige (…)