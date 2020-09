Polizeidirektion Zwickau warnt vor Betrügern

Die sächsische Polizei warnt aktuell vor einer Betrugsmasche, bei der sich die Täter als Bankmitarbeiter ausgeben. Diese rufen bei den Geschädigten an und fragen Zugangsdaten für Telefon- oder Onlinebanking ab oder geben die Notwendigkeit eines EC-Kartentauschs vor. Bisher sind im Bereich der Polizeidirektion Zwickau zwei solcher Fälle bekannt.

In einem Fall gab ein 65-jähriger Vogtländer seine Telefonbanking-PIN an einen vermeintlichen Bankmitarbeiter telefonisch heraus. In der Folge wurde ein niedriger fünfstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht.

Die Polizei rät: Gebt euere Zugangsdaten für Telefon- oder Onlinebanking niemals telefonisch oder sonst an Fremde weiter! Gebt euere Geldkarten oder PINs nie an fremde Personen heraus. Bankmitarbeiter erscheinen in der Regel nicht bei euch zu Hause, um einen Tausch ihrer Geldkarten vorzunehmen. Ruft im Zweifel immer die Polizei.