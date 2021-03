Polizeidirektion Zwickau: Kriminalstatistik 2020

Im Vogtland sind im vergangenem Jahr mehr Straftaten aufgeklärt worden. Das zeigt die Kriminalstatistik der Polizeidirektion Zwickau für das Jahr 2020. Wie Polizeipräsident Lutz Rodig mitteilt, befindet sich die Kriminalitätsbelastung im zweiten Jahr hintereinander auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang der 90er Jahre. Im Jahresvergleich zeigen sich Unterschiede in beide Richtungen. Während in den Bereichen Rauschgift, Betrug und dem Infektionsschutz mehr entsprechende Delikte verzeichnet werden mussten, sind im Vogtland weniger Diebstähle, schwere Körperverletzungen und Raubdelikte aktenkundig geworden. Um der Bevölkerung weiterhin mehr Sicherheitsgefühl zu vermitteln, will die sächsische Polizei das bereits 2019 gestartete Projekt „Allianz Sichere Sächsische Kommunen – ASSKomm“ weiter konsequent fortführen. Dies zeichnet sich durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Kommunen aus, so der Polizeipräsident weiter.