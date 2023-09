Polizeidirektion Zwickau: 50-Jährige aus Reichenbach vermisst

Seit gestern wird Michaela M aus Reichenbach vermisst.

Die 50-Jährige hat laut Polizei gestern (SO) ihre Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden. Die Polizei hat auch mit einem Hubschrauber nach der Frau gesucht, allerdings vergeblich. Wer die Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich an das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Meldung der Polizeidirektion Zwickau:

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Vermissten.

Am Sonntag verließ Michaela M. ihre Wohnung an der Erich-Mühsam-Straße. Die Frau ist 1,68 Meter groß, schlank und trägt braunes Haar. Michaela M. trägt zudem eine markante schwarze Brille und hat zumeist einen Turnbeutel bei sich.

Haben Sie die Vermisste seither gesehen oder können Sie sonstige Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal, Telefon: 03744 2550, oder jede andere Polizeidienststelle