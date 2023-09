Polizeidienststellen in Oberfranken: Testphase für E-Fahrzeuge startet

Elektroantrieb ist nicht nur die Zukunft im privaten Raum. Sondern auch die Polizei in Oberfranken setzt auf E-Autos. Ende August ist das Pilotprojekt der Bayerischen Polizei für klimafreundlichere uniformierte Streifenwagen an den Start gegangen. Jetzt bekommen auch zwei oberfränkische Polizeidienststellen je einen Testwagen. Es handelt sich um die Polizeiinspektionen Coburg und Bayreuth-Land. Die Fahrzeuge sind auch vollausgestattet, von der Pylone bis zur schweren Schutzausrüstung. Die Einsatzkräfte werden die Tauglichkeit der Elektrofahrzeuge im Rahmen einer einjährigen Pilotphase testen. Es ist auch bewusst so geplant, dass ein Fahrzeug auf dem Land und eins in der Stadt unterwegs ist.