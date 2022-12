Polizeibeschaffungsamt: Neue Arbeitsplätze für die Region

Wie in jeder Firma, brauchen auch Polizeibeamte ihre Arbeitsmaterialien. Bisher erfolgt die Beschaffung dezentral in insgesamt 13 Beschaffungs- und Vergabestellen. Die Versorgung mit Uniformen übernimmt bisher das Logistikzentrum Niedersachsen. In Zukunft soll alles an einem Standort passieren, und zwar in Hof. Ab dem kommenden Frühjahr soll das neue Logistikzentrum der Bayerischen Polizei mit zunächst 15 Mitarbeitern seinen Betrieb im ehemaligen Schmidt Bank-Gebäude aufnehmen. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine Zwischenlösung.

…so Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei seinem heutigen Besuch in Hof. Udo Skrzypczak, Polizeipräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, rechnet damit, dass es fünf bis sechs Jahre dauern wird bis der endgültige Standort entweder ertüchtigt oder neu gebaut ist. Für das neue Polizeibeschaffungsamt werden hauptsächlich Verwaltungsmitarbeiter gesucht, die auch aus der Region kommen können.