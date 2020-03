Polizeibeschaffungsamt nach Naila? Bürgermeister schreibt an Söder

Vor zwei Tagen ist Ministerpräsident Markus Söder in Hof gewesen. Dabei hat er auch betont, dass die Behördenverlagerung in die ländlichen Regionen weitergehen soll. Versprochen ist bereits, das ein Polizeibeschaffungsamt in die Saalestadt kommt. Während sich hier viele nicht einig sind, welcher Standort der beste ist, meldet sich der Bürgermeister von Naila Frank Stumpf zu Wort. In einem offenen Brief bittet er darum, das Polizeibeschaffungsamt in Naila zu bauen und zwar auf dem Gelände der früheren Firma Liba. Sie hat vor einigen Wochen geschlossen und zieht nach Selbitz um. Dadurch hätten 140 Menschen ihren Job verloren, so Stumpf. Außerdem wünscht er sich mehr finazielle Unterstützung. Für die Sanierung des Freibads reichten die Förderungen bisher nicht aus.