Polizeibeschaffungsamt in Hof: Bayerns Innenminister informiert über Zukunft des Projekts

Im Dienst tragen Polizisten immer ihre blaue Uniform. Aber die muss auch irgendwo herkommen. Die Bestellung übernehmen die Mitarbeiter des Polizeibeschaffungsamtes, das sich in den nächsten Jahren in der Stadt Hof ansiedeln wird. Die Entscheidung für den endgültigen Standort ist zwar noch nicht gefallen, es gibt aber eine Zwischenlösung. Die ersten Beamten werden voraussichtlich im kommenden Frühjahr in das Gebäude der ehemaligen Schmidt-Bank in der Ernst-Reuter-Straße einziehen. Am Nachmittag wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dort über den aktuellen Sachstand des Projekts informieren. Das Zwischenmietobjekt soll Platz für bis zu 60 Mitarbeiter bieten. Irgendwann sollen bis zu 200 Polizeibeamte in dem Amt arbeiten.