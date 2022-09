Polizeibeschaffungsamt: Freistaat mietet Räume in der Ernst-Reuter-Straße

Anfang des Monats hat es kurzzeitig Verwirrung um das geplante Polizeibeschaffungsamt gegeben. Die Immobilien Freistaat Bayern hatte dem alten Bauamt in der Goethestraße in Hof ja eine Absage erteilt. Nach einem Kommunikationsfehler der Stadt hatte es so ausgesehen, als ob das Logistikzentrum für Polizeibedarf gar nicht nach Hof kommt.

Heute schreibt uns der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt: Das Polizeibeschaffungsamt kommt und zwar direkt nach Hof. Die Immobilien Freistaat Bayern plant, Büroräume im ehemaligen Schmidt-Bank-Gebäude in der Ernst-Reuter-Straße anzumieten. Das geht aus dem Innenausschuss des Landtags hervor. Kommendes Jahr solls losgehen. Starten soll das Amt mit 15 Mitarbeitern. Von Hof aus sollen Polizeibeamte in ganz Bayern dann an ihre typischen blauen Uniformen bekommen.