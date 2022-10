Polizeiauto überschlägt sich im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall in Niederbayern ist ein Streifenwagen von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Beamte waren am Mittwoch auf der Bundesstraße 20 zu einem Einsatz unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem sie auf der Abfahrt bei Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) aus unbekannter Ursache die Leitplanke streiften, überschlug sich das Auto. Die beiden Insassen wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Streifenwagen entstand ein Totalschaden.