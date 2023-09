Polizeiauto stößt mit Motorradfahrer zusammen

Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist in München mit einem Polizeiauto im Einsatz zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Streifenwagen sei am Dienstagabend mit Blaulicht auf einer Vorfahrtsstraße über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Obwohl der 30-Jährige demnach die Vorfahrt gewähren musste, fuhr er auch über die Kreuzung. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Der 29 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der andere 23 Jahre alte Beamte blieb unverletzt.