Polizei warnt: Weiterhin Betrugsmaschen in der Euroherz-Region

Es sind Horrorszenarien mit denen euch sogenannte Schockanrufe konfrontieren. Eure Tochter oder euer Sohn haben einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Ihr müsst eine Kaution überweisen oder übergeben, um eine Gefängnisstrafe zu verhindern. Solche Fälle gibt es immer wieder in der Region. Anfang Januar hat eine Seniorin in Döhlau Goldbarren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro an Betrüger übergeben. Julia Küfner, Pressesprecherin vom Polizeipräsidium Oberfranken dazu, wie ihr euch bei Schockanrufen verhalten solltet:

Auch Betrugsmaschen über Whatsapp kommen häufiger vor. Neu ist offenbar auch das sogenannte „Quishing“. Ähnlich wie bei Fishing-Mails versuchen Betrüger per Mail an eure Daten zu kommen. Auch die Quishing-Masche ist der Polizei bekannt. In Oberfranken hat die Polizei aber noch keine Fälle registriert.