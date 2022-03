Polizei warnt: Mehrere Betrugsmaschen in der Region

Gerade ältere Menschen werden oft Opfer von Betrugsmaschen im Internet. Auch derzeit warnt unter anderem die Polizei wieder vor Betrügern im Netz.

Laut Polizeipräsidium Oberfranken geben sich derzeit vermehrt Betrüger als Angehörige aus. Sie schreiben die Betroffenen dann per Textnachricht mit Hallo Mama oder Hallo Papa an und gaukeln eine Notlage vor. Ziel ist es, an Geld zu kommen.

Die Polizeidirektion Zwickau meldet ebenfalls Schockanrufe unter anderem im Vogtlandkreis.

Außerdem warnt die Polizei vor falschen Spendenaktionen für die Ukraine. Die Polizei rät daher nicht bei privaten Sammlern auf Parkplätzen oder in Fußgängerzonen zu spenden. Stattdessen sollte das Geld an offizielle Sammlungen von Hilfsorganisationen oder vertrauenswürdigen Initiativen gehen.

Die Verbraucherzentrale Auerbach meldet derzeit außerdem zahlreiche Schreiben, in denen den Menschen im Vogtlandkreis angeblich millionenschwere Erbschaften in Aussicht gestellt werden. Die Schreiben sehen demnach auf den ersten Blick oft echt aus. Die Verbraucherzentrale warnt aber davor, die Schreiben ernst zu nehmen. Stattdessen sollten Betroffene Strafanzeige erstatten.