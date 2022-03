Polizei verhaftet mutmaßliche Dealer und Drogenkäufer

Die Polizei in der Oberpfalz hat mehrere mutmaßliche Drogenhändler und Abnehmer verhaftet. Diese sollen teils in großem Stil gedealt oder kiloweise Drogen gekauft haben, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.

Die Ermittler waren demnach bereits vor gut drei Monaten auf die Gruppe aufmerksam geworden. In den Fokus gerieten zunächst zwei Brüder im Alter von 36 und 38 Jahren, die laut Polizei «sehr intensiv mit verschiedensten illegalen Betäubungsmitteln» gehandelt haben sollen. Durch sie kamen die Ermittler auf weitere mutmaßliche Beteiligte in der Oberpfalz und in Oberfranken. Mittlerweile seien Haftbefehle gegen sieben Personen erlassen worden.

In einem Anwesen im Landkreis Schwandorf fanden Polizisten neben weiteren Drogen unter anderem 2,7 Kilogramm Marihuana und eine Cannabisplantage mit 100 «gut entwickelten Pflanzen». Die Ermittler sprachen von einem empfindlichen Schlag gegen die Rauschgiftszene in der mittleren und nördlichen Oberpfalz.