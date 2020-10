Polizei: Unfall auf der A7 war versuchtes Tötungsdelikt

Wörnitz (dpa/lby) – Ein vermeintlicher Unfall auf der Autobahn 7 hat sich als versuchtes Tötungsdelikt entpuppt. Der Wagen eines Ehepaars sei mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Lkws gekracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Paar wurde nach dem Unfall am Montagvormittag bei Wörnitz (Landkreis Ansbach) leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 38-Jährige Fahrer des Wagens steht laut Polizei nun im Verdacht, nach einem Streit mit seiner 27-Jährigen Frau absichtlich in den Lkw gefahren zu sein. Er sitzt in Untersuchungshaft, die Mordkommission ermittelt.