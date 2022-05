Polizei trägt weinendes Kind über Frühlingsfest

Von den Schultern des Polizisten hatte sie die beste Aussicht: Ein Mädchen hat auf dem Frühlingsfest in München seine Eltern verloren und mit Hilfe einer Polizeieskorte wiedergefunden. Ein Polizist habe mit mehrere Kollegen die Siebenjährige am Montag vor einer Essensbude alleine und weinend gefunden, wie ein Pressesprecher am Mittwoch sagte. Kurzerhand nahm einer der Beamten das Mädchen hoch, auf den Schultern habe es nicht nur schnell sein Lachen wiedergefunden, sondern auch Vater und Mutter entdeckt.