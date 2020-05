Polizei sucht Zeugen: Räuber schlägt Pflegerin in Selbitz nieder

Gerade sie sind in dieser Zeit besonders wichtig: Pflegekräfte. Sie haben momentan mit einer hohen Belastung zu kämpfen und jetzt auch noch mit Räubern. Am frühen Samstagmorgen gegen zwei Uhr ist ein Unbekannter in ein Seniorenheim am Wildenberg in Selbitz eingebrochen. Als er auf eine Pflegerin traf, schlug er die einfach mit einem Gegenstand nieder. Der Täter flüchtete ohne Beute. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde. Die Kripo Hof prüft jetzt ob die Tat im Zusammenhang mit den Einbrüchen Ende April in Pflegeheimen in Wunsiedel und Marktredwitz steht und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bitte melden.

Tel.: 09281 704-0