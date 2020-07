Polizei sucht Zeugen: Milchtankstelle in Stöckaten aufgebrochen

Auch unsere heimischen Bauern gehen mit der Zeit. Frische Milch kann man zum Beispiel direkt an den verschiedenen Milchtankstellen in der Region zapfen. An der Milchtankstelle in Stöckaten bei Köditz hatten unbekannte Täter allerdings etwas anderes vor. Sie haben die Automaten aufgebrochen und die Münzbehälter ausgeleert. Der Sachschaden dürfte allerdings höher sein als die Beute, schreibt die Polizei. Bereits im März hatten es Täter auf die Milchtankstelle abgesehen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Hofer Polizei melden.