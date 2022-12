Polizei sucht Stadtgebiet Hof ab: Mann droht mit Suizid und Gewalttaten

Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat gestern Abend in Hof die Polizei auf den Plan gerufen. Der 56-Jährige hatte bei der Polizeiinspektion angerufen, und seinen Selbstmord angekündigt. Er sagte außerdem, er sei bewaffnet und würde jeden abknallen wollen, der in seine Nähe käme. Wo er sich genau aufhält, wollte er den Beamten jedoch nicht sagen. Die Polizei hat daraufhin das Stadtgebiet nach dem Mann abgesucht. Fündig wurden die Beamten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hans-Böckler-Straße. Der 56 Jahre alte Mann war zwar höchst aggressiv, Waffen hatte er aber nicht dabei. Er schrie ausländerfeindliche Parolen und beleidigte die Beamten. Die mussten ihn sogar fesseln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hof zu melden.