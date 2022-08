In Oberfranken sucht die Polizei nach dem Besitzer einer als gefährlich eingestuften Schlange. Der bislang Unbekannte hatte die weibliche Netzpython, die sich in einer Styroporkiste befand, am 15. August 2022 vor dem Tierheim in Wunsiedel (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) ausgesetzt. Die Polizei Wunsiedel ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.