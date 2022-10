Polizei sucht Hinweise: Zwei Autos in Rehau gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Rehau zwei Autos gestohlen. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken. In der Sportstraße wurde unter anderem der Skoda Octavia einer 38-Jährigen über Nacht geklaut. Aus einem anderen Fahrzeug haben die Unbekannten laut Polizei außerdem Werkzeuge im Wert von 2.000 Euro geklaut.

Unweit der Sportstraße – im unteren Fichtigweg – sollen Diebe dann einen geparkten 5er BMW entwendet haben. Die Kripo in Hof ermittelt derzeit dazu, wie die Unbekannten in die Fahrzeuge einbrechen konnten und ob es tatsächlich einen Zusammenhang gegeben hat. Wer Hinweise auf die Tat gegeben kann, oder in der Nacht von Sonntag auf Montag Verdächtiges in dem Bereich gesehen hat, soll sich bei der Hofer Kriminalpolizei melden.