Polizei sucht Hinweise: Falschfahrer auf der A93 bei Marktredwitz

An drei beschädigten Autos haben die Besitzer Notizzettel mit einer Telefonnummer gefunden. Die Nummer gibt es aber gar nicht. Die (…)

Polizei Hof: Rätselhafte Zettel an Unfallautos

Zwei Explosionen hat es heute Nacht, zwischen 1:50 Uhr und 2:00 Uhr, in Plauen gegeben. Unbekannte haben zwei Fahrkartenautomaten (…)

60.000 Euro Schaden: Zwei Fahrkartenautomaten in Plauen gesprengt

Wie in jeder Firma, brauchen auch Polizeibeamte ihre Arbeitsmaterialien. Bisher erfolgt die Beschaffung dezentral in insgesamt 13 (…)

Kleidung, Kosmetik und Schmuck: Vier Jugendliche auf Diebeszug in Hof

Kleidung, Kosmetik und Schmuck. Darauf hatten es vier Jugendliche abgesehen. Die haben am Mittwoch in mehreren Geschäften in der Hofer (…)