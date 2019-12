Polizei stuft viel weniger Islamisten als «Gefährder» ein

Fall Möritz: Kein Platz in der CDU mit Neonazi-Tattoo

Magdeburg/Berlin (dpa) – Die Bundes-Grünen haben ihre Kritik an der CDU Sachsen-Anhalt wegen der Neonazi-Kontakte eines (…)

Berlin (dpa) – Mehr als 1000 Mitglieder jüdischer Gemeinden aus ganz Deutschland kommen in Berlin zu einem bundesweiten Treffen (…)

Jüdischer Gemeindetag startet in Berlin

Magdeburg (dpa) – In der Debatte um ein CDU-Kreisvorstandsmitglied mit Verbindungen zur Neonaziszene hat sich jetzt auch (…)

Polizei erschießt Mann bei Messerangriff in Mannheim

Mannheim (dpa) – Bei einem Einsatz in einer Wohnung in Mannheim haben zwei Polizisten am Morgen einen 44 Jahre alten Mann (…)