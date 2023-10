Polizei stoppt Lasterfahrer mit 2,5 Promille

Bei einer Verkehrskontrolle in Oberbayern hat die Polizei einen Lasterfahrer mit rund 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der 52-Jährige am Donnerstag mit einem 40-Tonner auf der Autobahn 9 in der Nähe von Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen).

Der Fahrer wurde demnach zunächst kontrolliert, weil er ein Überholverbot missachtet haben soll. Zudem sei er während der Fahrt am Handy gewesen. Nach Polizeiangaben fiel den Beamten bei der Kontrolle dann der starke Alkoholgeruch auf. Der Fahrer habe einen freiwilligen Atemalkoholtest gemacht.