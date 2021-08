Polizei stoppt illegales Autorennen im Münchner Stadtgebiet

München (dpa/lby) – Mitten in München haben sich zwei Autofahrer vor den Augen der Polizei ein illegales Autorennen geliefert. Die zwei 35 und 45 Jahre alten Münchner waren nach Einschätzung einer Streife mit bis zu Tempo 100 unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beinahe hätten sie demnach einen Fußgänger erwischt.

Die Raser waren den Beamten am späten Donnerstagabend mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Die Streife wendete und verfolgte die Wagen einige Hundert Meter. Die Autofahrer hätten an mehreren roten Ampeln gestoppt und bei Grün maximal beschleunigt. Nur durch eine Vollbremsung an einer Bushaltestelle habe einer der Fahrer einen Unfall mit einem Fußgänger vermieden.

Kurz darauf hielten die Beamten die Wagen zur Kontrolle an. Beide Fahrer erhielten eine Anzeige wegen eines verbotenen Autorennens. Sie sind auf freiem Fuß und durften ihre Autos behalten.

