Polizei stellt in Tirol Haschisch im Millionenwert sicher

Kufstein (dpa/lby) – Bei der Kontrolle eines Lastwagens haben Fahnder in Österreich Haschisch im Schwarzmarktwert von 2,5 Millionen Euro sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Transporter, der laut Frachtpapieren Fliesen von Spanien nach Schweden bringen sollte, in Kufstein aufgefallen. Nach einem ersten Verdacht wurde demnach ein Spürhund eingesetzt, der schnell angeschlagen habe. Bei einer genaueren Untersuchung wurden 261 Pakete zu je ein Kilogramm Haschisch entdeckt, die zwischen den Fliesen versteckt waren. Der kurzzeitig festgenommene 47-jährige Fahrer konnte laut Polizei glaubhaft machen, von den Drogen nichts gewusst zu haben.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-322340/2