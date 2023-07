Polizei stellt Ermittlungen nach Drohbrief gegen Landrat ein

Nach einem anonymen wie folgenlosen Drohbrief gegen den Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) hat die Polizei ihre Bemühungen eingestellt. Der Briefeschreiber sei nicht zu ermitteln, hieß es von der Polizei.

Scherf hatte bereits vor Monaten einen Brief erhalten, in dem ihm gedroht worden war, vor seinem Haus werde Müll abgeladen. Jedoch lud niemand Müll vor Scherfs Haus ab.

Scherf hatte den Brief Ende März an die Polizei übergeben. Der Absender, eine «Aktionsgemeinschaft gegen Verlängerung der Abfuhrzeiten der Restmülltonnen», empörte sich darin über die von Sommer 2024 an geltenden Abholzeiten der Tonnen für Restmüll. Diese hatte der Kreistag im vergangenen Jahr von zwei auf vier Wochen verlängert. Damit sollen nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamtes vor allem Kosten gespart werden.