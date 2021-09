Polizei spürt Sattelzug-Dieb mit Trackingdaten auf

Weidenberg (dpa/lby) – Mit Hilfe von Trackingdaten hat die Polizei in Oberfranken einen gestohlenen Sattelzug aufgespürt. Am Dienstag meldete der Inhaber einer Magdeburger Speditionsfirma das Fahrzeug als gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Ungewöhnliche dabei: Er konnte den Beamten Live-Daten des Fahrzeugstandortes nennen. Den Daten zufolge befand sich der Sattelzug gerade auf der Autobahn A9 in Höhe Himmelkron. Die Magdeburger Polizei leitete die Information daraufhin an die oberfränkischen Kollegen weiter. Mit Hilfe des Live-Standorts gelang es einer Polizeistreife schließlich, das Fahrzeug nahe Weidenberg (Landkreis Bayreuth) zu stoppen.

Der 33-Jährige Fahrer wollte sich laut Polizeiangaben nach Rumänien absetzen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten, wurde aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem er eine Sicherheitsleistung von 1 000 Euro gezahlt hatte.

