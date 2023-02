Polizei Sachsen: Maik S aus Aue-Bad Schlema vermisst

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei Sachsen um eure Hilfe. Seit 20. Januar wird der 31-Jährige Maik S vermisst. Er hat am 20. Januar eine Gesundheitseinrichtung in Aue-Bad Schlema verlassen. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Es kann sein, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der 31-Jährige könnte sich in der Region Chemnitz und Erzgebirge sowie im Bereich Zwickau und Vogtland aufhalten, schreibt die Polizei.

Maik S. ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er trägt kurzes, dunkelblondes Haar.

Wer hat den Vermissten seit dem 20.01.2023 gesehen und weiß, wo er sich derzeit aufhält bzw. aufgehalten hat?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter Telefon 03771 12-0 entgegen. Zeugen können sich aber auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.