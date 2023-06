Polizei rettet Zweijährigen aus versperrtem Auto

Die Polizei hat in Oberösterreich einen Zweijährigen aus einem versperrten Auto gerettet. Der Vater hatte den Jungen am Donnerstagnachmittag in Wanghausen (Bezirk Braunau am Inn) bei starker Hitze versehentlich eingeschlossen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Familie aus Deutschland lebt in den Vereinigten Staaten und war in Österreich mit einem Leihwagen unterwegs. Der 45-jährige Vater habe den Schließmechanismus nicht gekannt. Er legte die Autoschlüssel auf den Fahrersitz und schloss die Fahrertür. Danach ging er zur geöffneten hinteren Tür, um seinen Sohn im Kindersitz anzuschnallen. Als er danach diese Tür schloss, verriegelte sich der Wagen automatisch.

Weil das Auto bei sengender Hitze in der prallen Sonne abgestellt war und es den Eltern nicht gelang, die Tür zu öffnen, alarmierten sie die Polizei. Die Beamten schlugen die Seitenscheibe des Wagens ein und befreiten das bereits erhitzte Kind. Der Junge wurde vorsorglich in die Ambulanz gebracht, konnte jedoch in häusliche Pflege entlassen werden.