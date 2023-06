Polizei rettet Eule von Autobahn

Die Polizei hat eine Eule von der Autobahn 3 in Niederbayern gerettet. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag gingen bei der Polizei am Donnerstagmorgen mehrere Meldungen über einen Waldkauz auf der A3 bei Passau ein. Dieser sitze auf der linken Spur und bewege sich nicht mehr. Die Polizei entdeckte den Kauz und konnte ihn in Sicherheit bringen. Er war augenscheinlich nicht verletzt.

Die Polizei überstellte ihn über die Naturschutzbehörde an eine ehrenamtliche Pflegerin. Größere Verkehrsbehinderungen durch die Tierrettung waren der Verkehrspolizei Passau nicht bekannt.