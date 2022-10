Polizei reagiert auf Ausschreitungen in Deggendorf

Mit Videoüberwachung und mehr Einsatzkräften hat die Polizei in Deggendorf auf die Ausschreitungen des vergangenen Wochenendes reagiert. Die beteiligten Behörden seien zufrieden mit dem Einsatz, erklärte die Polizei am Samstag. Am vergangenen Sonntag hatte es in der Deggendorfer Innenstadt mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei erhöhte in der Nacht auf Samstag deshalb ihren Einsatz. Auch ein Staatsanwalt, ein Ermittlungsrichter und die dritte Bürgermeisterin waren vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen.