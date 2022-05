Polizei Oberfranken: Zahl der Alkoholunfälle gestiegen

Alkoholunfälle häufen sich – Alkohol am Steuer ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, gab es im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr in diesem Jahr bereits ein Viertel mehr an Unfällen unter Alkoholeinfluss. Besonders morgen am Feiertag sei wieder mit teils stark alkoholisierten Personen zu rechnen. Die Polizei will körperlichen Auseinandersetzungen und Unfällen unter Alkoholeinfluss mit Präsenz, Kontrollen und Bürgergesprächen begegnen.