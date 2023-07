Polizei nimmt 50 Strafanzeigen bei Rolling-Loud-Festival auf

Während des von Ausschreitungen begleiteten Rap-Festivals Rolling Loud in München hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 50 Strafanzeigen aufgenommen. Die Beamten hätten demnach am Wochenende vorwiegend Drogendelikte, Körperverletzungen und Hausfriedensbrüche registriert, teilte das Polizeipräsidium München am Montag mit. Das Festival wurde demnach von bis zu 400 Polizisten gesichert.

Am Samstagabend sei ein 19 Jahre alter Besucher von einem Unbekannten mit Reizgas besprüht und bestohlen worden. Zehn weitere Menschen hätten durch den Angriff über Beschwerden geklagt. Gegen einen Ordner sei Strafanzeige wegen einer Körperverletzung gestellt worden. Am letzten Veranstaltungstag, dem Sonntag, seien rund 45.000 Gäste gekommen. Der Tag sei weitgehend ruhig verlaufen.

Trotz der Vorfälle, bei denen es auch Verletzte gab, wollen die Veranstalter das Festival im nächsten Jahr wieder ausrichten. «Wir freuen uns, im kommenden Jahr zurückzukommen», teilte der Veranstalter Live Nation mit. Bei der dreitägigen Veranstaltung waren nach Polizeiangaben aus dem Publikum Flaschen und Steine geworfen worden, neun Ordner und einzelne Gäste wurden verletzt. Die Polizei berichtete von einer aggressiven Stimmung im Publikum.

«Wir veranstalten seit Jahrzehnten die größten Open-Air-Konzerte und Festivals und haben dabei schwierigste Situationen gemeistert, ob bei Unwettern oder Bedrohungslagen», erklärte der Veranstalter. 50 Festivals seien es in dieser Saison. «In keinem Fall hat es bisher Zwischenfälle oder Ausschreitungen gegeben.» Der Veranstalter sprach von einzelnen aggressiven Besuchern.